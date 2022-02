Rahvakultuuri elutööpreemia pälvinud Kõiva: rahvaluule võimaldas minna maale

Kõiva tõdes, et folkloori juurde jõudis ta alles ülikooliõpingute praktika ajal, mil tuli valida kindel eriala. "Mina valisin rahvaluule sellepärast, et seal oli võimalik minna maale rahvalaule koguma," meenutas Kõiva ning lisas, et esimesena suundus ta laule koguma Kihnu saarele.

"Kihnu saarel ma hiljem käisin väga palju. Seal oli veel tõesti elavat rahvalaulu kuulda ja kirjutada," rääkis Kõiva. Hiljem uuris Kõiva ka enda kodukihelkonna Anna rahvalaule.

Mitmeid rahvalaule on töödelnud helilooja Veljo Tormis, kes tegi koostööd paljude folkloristidega. Nii on Tormis pühendanud Kõivale loo "Lauliku lapsepõli". "Mulle tundub, et ma olen seda alati kuulnud. See on nii armas tuttav laul, et nagu oleksingi teda alati teadnud," ütles Kõiva.