Tõlkija Danute Giraite: eesti kirjandusega on Leedus raske

Esmaspäeval kuulutas Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts Tammsaare muuseumis välja seitsmenda Klassiku Sõbra, kelleks tänavu on tõlkija Danute Giraite. Giraite toel jõuavad mitmed eesti kirjanduse tähtteosed Leedu lugejateni. Küll aga leiab tõlkija, et meie kirjandus võiks Leedus olla paremini esindatud.

Danute Giraite on eesti keelest leedu keelde vahendanud kirjandust juba üle 40 aasta. Giraite eestvedamisel on leedu keelde jõudnud kogu Tammsaare "Tõe ja õiguse" romaanisari.

"Üldiselt on Leedus raske eesti kirjandusega," tõdes Giraite, kelle sõnul on seal vähe neid inimesi, kes huviga eesti kirjandust jälgivad ja ootavad. Klassika paelub Giraite sõnul pigem vanema generatsiooni esindajaid, ent oli ka noori, kes huviga ootasid, millal uus köide Tammsaare "Tõest ja õigusest" ilmavalgust näeb.

Kui Tammsaare on oma järjejuttudega suutnud eestlaste südamesse pugeda, leiab Giraite, et seda sama pole teha suutnud ükski leedu kirjanik. "Niisugust ei ole," tõdes ta.

Tammsaare tõlkimine ei ole Giraite jaoks olnud igav, vaid on pakkunud alati huvi. "Iga kord, kui loed, leiad midagi huvitavat jälle," sõnas ta ja lisas, et kirjaniku teostes peitub ka omajagu elutarkust. Samuti leiab tõlkija, et Tammsaare oli oma kirjatükkides väga poeetiline, kuigi tihtilugu peeti teda hoopis sotsrealistiks.

Küll aga ei kavatse Giraite eesti kirjanduse tõlkimist leedu keelde lõpetada. Hetkel on tal käsil Jaan Krossi "Kolme katku vahel" neljas osa. Seejärel on paljud avaldanud tõlkijale soovi, et ka leedu lugejateni jõuaks Vahur Afanasjevi looming.