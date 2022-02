Algab konkurss kirjandusauhinnale "Esimene samm"

Eesti kirjanduse selts avas konkursi kirjandusauhinnale "Esimene samm", kuhu ootab kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldatud 2021. aasta jooksul.

Kirjandusauhinnale "Esimene samm" oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldamist leidnud 2021. aasta jooksul.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist ühes ilmumisandmetega. Vajalikud materjalid tuleb saata e-postiga eks@kirjandus.ee või tavapostiga Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu 51014) märgusõna "Konkurss "Esimene samm"" all.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. märts 2022. Preemia suurus on 500 eurot ja see makstakse välja Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline žürii, mille koosseisu kuuluvad tänavune Prima Vista patroon Urmas Vadi, Eda Ahi, Triin Ploom-Niitra, Anti Saar ning eelmise aasta laureaat Maryliis Teinfeldt.

Preemia antakse võitjale pidulikult üle 23. aprillil, rahvusvahelisel raamatu ja roosi päeval toimuval Prima Vista eelüritusel. Kirjandusfestival Prima Vista toimub tänavu 9.–14. maini Tartus.