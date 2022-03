Külliki Saldre: mõtleme liiga vähe enda vastutusele elu ees

Saldre teatel pakkus "Niskamäe naiste" naispeaosa roll talle suurepärast võimalust mängida head materjali, huvitavat naiskarakterit ja ka huvitavat tööperioodi.

"Lugu ise on ka hetkel aktuaalne ja oluline praeguses ajas, kus me eelkõige otsime meelelahutust, mugavust, käepärasust, lihtsust, aga väga vähe mõtleme sellele, mis on meie vastutus ja meie kohustus elu ees," rääkis Saldre. "Elu jätkumiseks on minu meelest need kaks väärtust kõige olulisemad," lisas ta.

"Ma olen nõudlik enda ja ka lavastaja suhtes. Ma ootan lavastajalt palju – et ta teaks, miks ta selle valiku on teinud ja oskaks nakatada ka näitlejat selle teadmise ja valikuga ning kutsuda ta põnevale teekonnale kaasa," rääkis Saldre enda tööeetikast.

Lõpetuses teatas Saldre, et teater on tema arvates äärmiselt oluline ühiskonna kaastunde, empaatia,- keskendumis- ja kujutlusvõime arendamiseks.