Annely Peebo Kammersängerini tiitlist: enam kõrgemat Austrias saada pole võimalik

Kohe pärast viimast proovi koos Vanemuise sümfooniaorkestri ning sopran Katrin Targoga lendab Annely Peebo tagasi kodulinna Viini, et võtta vastu oma karjääri kõrgeim võimalik tunnustus.

"Kui ma Viini läksin, siis loomulikult käisin turistina läbi kõik olulisemad kohad. Ja peasurnuaed kesklinnas oli ka üks koht. Ma mäletan, kuidas ma imestasin, et hauakividele oli kirjutatud näiteks Kammersänger Walter Berry," meenutas Peebo "Aktuaalses kaameras".

"See tiitel oli nii oluline, et inimesed panid seda isegi hauakivile. Ma olin natuke üllatunud, ja nüüd ma olen ise seda tiitlit saamas. See on sealmaal väga oluline ja tuntud asi, ma võtan selle rõõmuga vastu. Enam kõrgemat tiitlit Austrias saada pole võimalik."

Üheskoos Vanemuise sümfooniaorkestri ja solistidega on laval Vanemuise ooperikoor, Tartu Ülikooli kammerkoor ja kammerkoor Voces Tallinn. Nii Tartus, Tallinnas kui ka Jõhvis kannavad nad ette Richard Wagneri avamäng ooperile "Nürnbergi meisterlauljad" ning Mahleri "Rückerti laulud".

Eelkõige kutsus aga muusikajuht Risto Joost solistid Peebo ja Targo Viinist Tartusse, et lõpetada sümfooniaorkestri hooaeg Gustav Mahleri 2. sümfoonia ettekandega, mis jäi sügisel pandeemia tõttu publikuni toomata.

"Muidugi on kordumatu selle viienda osa lõpp, kus muusika võtab totaalselt üle. Isegi kui oleksid Netflixist kõrvaklappidega oma lemmiksarja vaatamas, siis ikkagi võtab muusika üle. Ta on nii võimas, intensiivne ja kõikehõlmav," kirjeldas Joost. Tema sõnul on teos orkestrile nii mastaabilt kui tehnikalt väga nõudlik.

"Eesti on nii kaugel nendest metropolidest, siia võib-olla ei satu kõik dirigendid ja režissöörid neid talente nägema, aga tegelikult on siin väga palju andekaid muusikuid, nende keskel olla on alati väga tore ja see kodune huumor, mis siin valitseb, on lihtsalt niivõrd armas," rääkis Peebo.