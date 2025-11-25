Annely Peebo: minu jaoks oli väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles

Operetti "Silva" on viimase sajakonna aasta jooksul Eesti teatrilavadele toodud mitmekümnel korral, ka Vanemuises on seda lavastatud korduvalt, viimati küll juba pea 50 aastat tagasi. Vürst Edwini ja kabareelaulja Silva armastusloo lavastas Itaalia koreograaf Giorgio Madia, kes kinnitas, et otsis tasakaalu Ida ja Lääne, traditsioonide ja modernismi, illusioonide ja reaalsuse piirimail.

"Sellel teosel ei ole mingit seost ajalooga. Vastupidi, see on loodud nii, et inimesed saaksid seda nautida ja neil oleks hetk lõbule ja meelelahutusele, heale muusikale ja ilule. Ilu ja argimuredest lahtilaskmise jaoks on alati õige aeg," ütles lavastaja Giorgio Madia.

Opereti nimiosas astuvad üles nii Karmen Puis kui ka hetkel Viini Volksoperis töötav Annely Peebo, kes on varem korduvalt Silva rollis lavale astunud, kuid nüüd teeb ta seda esimest korda eesti keeles, samuti pole ta kunagi varem Vanemuise lavastuses mänginud. Emakeeles laulmine oli Peebo jaoks ka omaette katsumus, kuna viimasel ajal on tal eesti keeles laulmist olnud väga vähe.

"Kui õpitud asi on teises keeles, siis on see paratamatult musklimälus, kõik need duetid, mis siin tulid, tulid kohe saksa keeles, aga eestikeelne õppimine oli omamoodi põnev, sest sellised tähed nagu õ ja ö tuli saada õigete kohta peale. Teisalt on see ka õige, kui pakkuda Eestimaal eesti rahvale operetti, siis nad peavad sellest aru saama," ütles laulja Annely Peebo.

Vürst Edwini rollis astuvad lavale Tamar Nugis ja Rasmus Kull, laval on ka Vanemuise ooperikoor, balletitrupp ja sümfooniaorkester.