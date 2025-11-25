X!

Annely Peebo: minu jaoks oli väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles

Teater
Foto: Heikki Leis
Teater

Vanemuise suures majas jõudis publiku ette ungari helilooja Imre Kalmani operett "Silva", mille tõi publiku ette korduvalt Tartus lavastanud Itaalia koreograaf Giorgio Madia. Opereti nimiosas üles astuva Annely Peebo sõnul oli tema jaoks väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles.

Operetti "Silva" on viimase sajakonna aasta jooksul Eesti teatrilavadele toodud mitmekümnel korral, ka Vanemuises on seda lavastatud korduvalt, viimati küll juba pea 50 aastat tagasi. Vürst Edwini ja kabareelaulja Silva armastusloo lavastas Itaalia koreograaf Giorgio Madia, kes kinnitas, et otsis tasakaalu Ida ja Lääne, traditsioonide ja modernismi, illusioonide ja reaalsuse piirimail.

"Sellel teosel ei ole mingit seost ajalooga. Vastupidi, see on loodud nii, et inimesed saaksid seda nautida ja neil oleks hetk lõbule ja meelelahutusele, heale muusikale ja ilule. Ilu ja argimuredest lahtilaskmise jaoks on alati õige aeg," ütles lavastaja Giorgio Madia.

Opereti nimiosas astuvad üles nii Karmen Puis kui ka hetkel Viini Volksoperis töötav Annely Peebo, kes on varem korduvalt Silva rollis lavale astunud, kuid nüüd teeb ta seda esimest korda eesti keeles, samuti pole ta kunagi varem Vanemuise lavastuses mänginud. Emakeeles laulmine oli Peebo jaoks ka omaette katsumus, kuna viimasel ajal on tal eesti keeles laulmist olnud väga vähe.

"Kui õpitud asi on teises keeles, siis on see paratamatult musklimälus, kõik need duetid, mis siin tulid, tulid kohe saksa keeles, aga eestikeelne õppimine oli omamoodi põnev, sest sellised tähed nagu õ ja ö tuli saada õigete kohta peale. Teisalt on see ka õige, kui pakkuda Eestimaal eesti rahvale operetti, siis nad peavad sellest aru saama," ütles laulja Annely Peebo.

Vürst Edwini rollis astuvad lavale Tamar Nugis ja Rasmus Kull, laval on ka Vanemuise ooperikoor, balletitrupp ja sümfooniaorkester.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:05

Janar Ala koondas kunstiraamatusse lood popist, kunstist ja elust

19:05

Pärnu Linnagalerii kunstnike majas näeb Kaljuste ja Puhmi ühisnäitust

19:00

Annely Peebo: minu jaoks oli väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles

18:58

Festivali Tallinn feat Reval korraldaja: noorte pealekasv rõõmustab

17:07

Mari-Liis Müürsepp: inimesi ei huvita see, mida sa endast kirjutad

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

14:19

Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi 110 teost

14:07

Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

14:03

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

13:57

Tallinnas esineb tuleval aastal taas Gogol Bordello

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11:17

Tõnu Viik: võime kaotada osa põlvkonnast, keda oleks Eesti tööturule hädasti vaja

24.11

Suri saksa näitleja Udo Kier

13:43

Robert Annuse lavastust "Big Mother" süüdistatakse plagiaadis Uuendatud

14:19

Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi 110 teost

13:31

Anna Hintsi täispikk mängufilm "Must karvane elukas" pälvis Torinos arenduspreemia

24.11

Toompere lavastusest "Caligula": aeg oli selle materjali lavale toomiseks jälle küps

24.11

Galerii: Viimsi Artiumi tünnigaleriis kohtab pea 50 Eesti naiskunstniku loomingut

17:07

Mari-Liis Müürsepp: inimesi ei huvita see, mida sa endast kirjutad

24.11

"Fränk" võitis Soomes rahvusvahelisel laste- ja noortefilmide festivalil peapreemia

13:28

Mudlum: kibestumus ja tüdimus kirjutamise vastu läheksid ära siis, kui ma vahepeal puhata saaks

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo