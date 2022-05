Tiiu Kirsipuu näitusest "Teatrit ja leiba": selle ühendavaks elemendiks on helifoon

"Teatrit ja leiba" on antiikteatri meeleolust kantud ruumi- ja heliinstallatsioon, mille keskmes on kolm portreeskulptuuri: kirjanik Andrus Kivirähk ning näitlejad Guido Kangur ja Andrus Vaarik.

Skulptor Tiiu Kirsipuu selgitas, et tema näituse siduvaks elemendiks on helifoon. "Andrus kivirähk leidis mulle katkendid oma teostest, mida siis näitlejad esitavad ehk need on rääkivad skulptuurid või installatiivsed portreed," sõnas ta.

Näitus "Teatit ja leiba" on Vabaduse galeriis 15. juunini.