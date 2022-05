Klassikaraadio viib eesti heliloojate teosed Palermosse rostrumile

UNESCO algatusel 1954. aastast toimuv rahvusvaheline heliloojate rostrum (International Rostrum of Composers) tutvustab ja levitab uut muusikat raadioeetri vahendusel. Sündmusel osalevad raadiojaamad üle kogu maailma. Rostrumi korraldab rahvusvaheline muusikanõukogu (International Music Council), kelle partneriks on tänavu Alessandro Scarlatti nimeline konservatoorium Palermos. Rostrumil esitletud teoste salvestusi levitab Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU), Eesti kuulajatele tutvustab teoseid Klassikaraadio.

Tänavu osaleb rostrumil 25 riiki. Nädala jooksul kuulavad ja hindavad raadiote muusikatoimetajad 40 uut helitööd. Tulemused ehk silmapaistvaimad teosed põhikategoorias ning noorte, alla 30-aastaste autorite kategoorias kuulutatakse välja pressikonverentsil 3. juunil Alessandro Scarlatti konservatooriumis. Esiletõstetud teoseid tutvustavad kuulajatele järgmise hooaja jooksul kõik rostrumil osalevad raadiojaamad. Lisaks teoste rahvusvahelisele levikule raadioeetris pälvib võidutöö autor tellimuse rahvusvaheliselt muusikanõukogult ja Portugali Rahvusringhäälingu kanalilt Antena 2. Noorte kategooria võitja saab kirjutada uue teose Rootsi nüüdismuusika ansamblile Norbotten Neo.

Klassikaraadio saadab tänavusele rostrumile Eestit esindama kaks teost, mis on salvestatud aprillikuus festivalil Eesti Muusika Päevad. Rostrumil Palermos esitleb teoseid Klassikaraadio toimetaja Johanna Mängel.

Eestis elava Iraani juurtega helilooja Arash Yazdani kooriteose "Hurreh" inspiratsiooniks on autori lapsepõlves kodukandis kuuldud emotsionaalsed leinalaulud. Yazdani kombineerib oma teoses erinevate Luri hõimude leinalaule ja pärsiakeelset luulet. Esitab Eesti Filharmoonia Kammerkoor Lodewijk van der Ree juhatusel.

Noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias osaleb Madli Marje Gildemanni "Transpiration". Teose idee on transpiratsiooni ehk taimaurumise kujutamine helirännakuna. Teos kuulub autori tsüklisse "Three Studies on Plant Biology", mille iga osa kirjeldab muusikaliselt üht bioloogilist protsessi. Teose esitab Tallinna Kammerorkester Andres Kaljuste juhatusel.

Klassikaraadio on rostrumil osalenud alates 1994. aastast ning Eesti autorite teoseid on saatnud konkursil korduvalt edu. Rostrumi põhikategooria on võitnud Helena Tulve teosega "Sula" 2004. aastal. Noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias on esikoha pälvinud Mari Vihmand (1996), Jüri Reinvere (2000), Ülo Krigul (2007) ja Maria Kõrvits (2016). Rahvusvahelise heliloojate rostrumi vahendusel on eesti autorite looming kõlanud igal aastal rahvusvahelises raadioeetris ja viimastel aastatel ka rostrumi veebikeskkonnas toimuval kuulamisnädalal (Streaming Week).

Tänavusel rostrumil osalevaid Eesti teoseid tutvustab Klassikaraadio saade "NYYD-muusika" 7. juunil kell 21.