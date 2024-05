Klassikaraadio viib heliloojate rostrumile Liisa Hõbepappeli ja Liisa Hirschi teosed

Liisa Hirschi "Maa sooned" (2023) on loodud kuuele torupillile. "Eesti torupillile, mis erineb ulatuselt ja burdoonidelt oma šoti sugulasest, ei ole kaasaegset muusikat veel palju kirjutatud. "Maa sooned" on üks esimesi katseid neid instrumente kaasaegse klassikalise muusika konteksti asetada," ütles Hirsch ja lisas, et nooremas generatsioonis leidub õnneks innovatiivseid torupillimängijaid, kes on huvitatud oma tundlikke ja vahel tunde häälestamist nõudvaid instrumente improvisatsioonilise ja uue muusika kontekstis kasutama.

"Alustasin loo kirjutamist helimaterjalist, mis oleks arhitektuurilt võrdlemisi lihtne, kuid kõlalt rikas ja püsimatu. Tavaliselt hoidun kirjeldavatest pealkirjadest ja siingi olen kasutanud maa soonte kujundit abstraktsemas tähenduses, olgu selleks jõujooned või unustatud kontakt maaga, selle kõige olulisema toetuspunktiga inimkeha jaoks," sõnas ta.

Noortekategoorias võistleb rostrumil Liisa Hõbepappeli 2023. aastal valminud ansambliteos "Rosa majalis". "Selle teose alguspunkt oli Gil Vicente (1465—u 1536) luuletus "Ema, ma roosidest tulen" Jüri Talveti esimesest "Valitud tõlkeluule" kogumikust. Ja kui ma selle luuletuse kohta uurisin, siis leidsin, et Robert Schumann on seda luuletust kasutanud saksa keeles enda Hispaania lauludes sopranile ja aldile," selgitas Hõbepappel.

Rostrum on järjepidevalt toimunud juba 69 aastat ning selle kaudu on rahvusvahelisele publikule tutvustatud rohkem kui 450 helilooja teoseid. Rostrumi võitjate hulgas on Luciano Berio, Henri Dutilleux, Luigi Nono, Toru Takemitsu, John Tavener, György Ligeti, Louis Andriessen, Esa Pekka Salonen, Georg Friedrich Haas jt.Klassikaraadio on rostrumil osalenud alates 1994. aastast. Eesti autoritest on rostrumi põhikategooria võitnud Helena Tulve ning noortekategoorias esikoha pälvinud Mari Vihmand, Jüri Reinvere, Ülo Krigul ja Maria Kõrvits.

Lisaks helitööde konkursile on rostrum oluline foorum raadiotes ja ringhäälingutes töötavate nüüdismuusika toimetajate ja -produtsentide jaoks, võimaldades infovahetust ning nüüdismuusika hetkeseisu kaardistamist. Rostrumi kontaktide kaudu on sündinud mitmed erakordsed riigipiire ületavad koostööd. Näiteks 2023. aasta oktoobrikuus tuli Grazis Austria ringhäälingu ORF-i korraldatud festivalil Musikprotokoll esiettekandele Eesti helilooja Madli Marje Gildemanni teos "Nocturnal migrants", mille tellis ORF pärast tutvumist Gildemanni loominguga 2022. aasta kevadel Palermos toimunud rostrumil.

Tänavu aprillikuus tegid kolme Balti riigi klassikaraadiote toimetajad ühise kolmekeelse kontserdiülekande festivalilt Balti & Eesti Muusika Päevad, kus kavas oli Eesti, Läti ja Leedu heliloojate uuem looming.

Rostrumil osalevaid teoseid saab kuulata koos autorite Liisa Hõbepappeli ja Liisa Hirschiga saates "Nyyd-muusika" 14. mail kell 21. Saatejuht ja rahvusvahelise rostrumi delegaat Eestist on Klassikaraadio uue muusika toimetaja Johanna Mängel.

Nädala lõpus kuulutatakse välja võitjad põhikategoorias ning noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias. Lisaks võitjatele märgitakse ära mitmed silmapaistvad teosed soovitatud teoste nimekirjas. Tulemused avalikustatakse pressikonverentsil 17. mail.