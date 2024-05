Eesti heliloojate teosed olid rahvusvahelisel heliloojate rostrumil edukad

Põhiprogrammis võidutses Poola helilooja Rafał Ryterski enda teosega "Totentanz" kontratenorile, orkestrile ja elektroonikale. "See on väga eklektiline teos, mis asub kuskil kontsertteose, teatrietenduse ja ooperimaailma vahel. Seal on hästi äratuntav verbaalne laulupartii, väga palju viiteid kaasaegsele elektroonikale, popile, house-muusikale, techno-le, jungle'ile. See oli ka rostrumi kõige pikem teos," tutvustas Vilniusest koha pealt Klassikaraadio nüüdismuusikatoimetaja Johanna Mängel.

Noortekategooria võiduteoseks valiti Hollandi helilooja Thomas van Duni (s. 1995) teos "Rocailles de l'après-vie…". "See on selline suur ansambliteos, kus ta viitab üsna sellistele lopsakatele ja lainelistele rokokoo stiilis kaunistustele. Selline väga ornamentaalne, filmimuusikalik teos," kirjeldas Mängel.

Lisaks võidutöödele valiti välja kahe kategooria peale kokku 14 soovitatud teost, mida järgmise hooaja jooksul mängivad enda raadiokanalites nii rostrumil osalenud riigid, kuid ka teised huvitatud, näiteks EBU liikmed.

Nimekirja valiti ka Eesti esindajate teosed: põhikategoorias Liisa Hirschi "Maa sooned" ja alla 30-aastaste heliloojate kategoorias Liisa Hõbepappeli "Rosa majalis".

"Liisa Hirschi "Maa sooned" puhul toodi välja väga erilist viisi, kuidas see teos on üles ehitatud, ka pillide meeldejäävat unikaalset kõla. Seoseid leiti näiteks Ligetiga. Liisa Hõbepappeli "Rosa majalise" puhul toodi välja väga kõlatundlikku maailma ja poeesia kohalolu muusikas. Tunti ära ka tekst, mida Liisa oma teose insipiratsiooniallikana on kasutanud. Ülisuurt tähelepanu äratasid ka eesti torupillid," vahendas Mängel.

Tänavu juba 70. korda toimunud rahvusvaheline heliloojate rostrum on suurim nüüdismuusika konkurss. Iga rostrumil osalev riik esitab hindamiseks kuni 30 minuti ulatuses muusikateoseid, mis on loodud viimase viie aasta jooksul. Kohapeal kuulavad, analüüsivad ja hindavad teoseid delegaadid.

Lisaks helitööde konkursile on rostrum oluline foorum raadiotes ja ringhäälingutes töötavate nüüdismuusika toimetajate ja -produtsentide jaoks, võimaldades infovahetust ning nüüdismuusika hetkeseisu kaardistamist.