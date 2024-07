Klassikaraadio toimetaja Johanna Mängel pälvis kultuurkapitali tunnustuspreemia

Johanna Mängel on rahvusvahelise heliloojate rostrumi (International Rostrum of Composers) Eesti-poolne produtsent. Tänavu juba 70. korda toimunud rahvusvaheline heliloojate rostrum on maailma suurim nüüdismuusika konkurss, mis toimub ringhäälinguorganisatsioonide vahendusel.

Iga osalev riik esitab hindamiseks kuni 30 minuti ulatuses muusikateoseid, mis on viimase viie aasta jooksul loodud. Kohapeal kuulavad, analüüsivad ja hindavad teoseid raadiotoimetajatest ja ekspertidest delegaadid. Maikuus Vilniuses toimunud rostrumil valiti Mängeli esitletud teosed, Liisa Hõbepappeli "Rosa majalis" ja Liisa Hirschi "Maa sooned", soovitatud teoste nimekirja.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemiad pälvisid ka heliloojad Liisa Hirsch ja Liisa Hõbepappel.

Klassikaraadios saab rostrumil kõlanud teoseid kuulata sügisprogrammis.

Eesti heliloojate tunnustatud teoseid saab kuulata erisaatest SIIT.