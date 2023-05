Klassikaraadio viib heliloojate rostrumile Sander Saarmetsa ja Anna-Margret Noorhani teosed

Sel nädalal toimub Haagis 69. rahvusvaheline heliloojate rostrum. Klassikaraadio esitab mainekale uue muusika konkursile Sander Saarmetsa teose "and the sky turned yellow" ja Anna-Margret Noorhani pala "METRO 8".

Rahvusvaheline heliloojate rostrum on üks mainekamaid nüüdismuusika konkursse maailmas, mille eesmärk on tutvustada ja levitada kaasaegset muusikat raadioeetri kaudu. 68 aasta jooksul on rostrum esitlenud rahvusvahelisele publikule umbes 400 helilooja teoseid.

Rostrumi korraldab rahvusvaheline muusikanõukogu IMC, kelle partnerid on tänavu Hollandi Rahvusringhäälingu raadiokanal NPO Klassiek ja Haagi kuninglik konservatoorium. Osalevad ligi 30 riigi raadiojaamad ja ringhäälingud. Iga osaleja esitleb 30 minuti ulatuses muusikateoseid, mis loodud viimase viie aasta jooksul. Kohapeal kuulavad, analüüsivad ja hindavad teoseid rostrumi delegaadid. Parimaid teoseid tutvustavad oma raadiokuulajatele järgmise hooaja vältel kõik rostrumil osalevad riigid.



Lisaks muusika rahvusvahelisele levikule raadioeetris autasustatakse mõlema kategooria võitjaid eriauhinnaga. Põhikategooria võitja pälvib rahvusvahelise muusikanõukogu ja Umeå Norrlandsoperani uue helitöö tellimuse. Noortekategooria võiduteose autorile saab osaks 4000 euro suurune IRC Prize stipendium, mida toetab Portugali Rahvusringhäälingu kanal Antena 2. Lisaks auhindab heliloojaid Viinis asuv kirjastus Universal Edition.

Klassikaraadio saadab tänavusele rostrumile Eestit esindama kaks heliteost.

Põhikategoorias osaleb helilooja, helikujundaja ja elektronmuusiku Sander Saarmetsa teos "and the sky turned yellow" (2022) flöödile, bassklarnetile, viiulile, vioolale, tšellole ja elektroonikale. Impulss teose kirjutamiseks pärineb helilooja unenäost, kus tajutav oht väljendus harukordselt kollaseks värvunud taevas.

Noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias võistleb Lyoni kõrgemas riiklikus muusika ja tantsu konservatooriumis õppiva Anna-Margret Noorhani teos "METRO 8" (2023) võimendatud tšellole ja trummikomplektile. Teos on inspireeritud Pariisi metrooliini nr 8 atmosfäärist ning kompab Lähis-Ida tänavamuusika, moodsa gruuvi, rocki ja kaasaegse klassikalise muusika piire.



Klassikaraadio on rostrumil osalenud alates 1994. aastast, 2015. aastal toimus rostrum Tallinnas Klassikaraadio korraldamisel. Tänavu esindab Klassikaraadiot rostrumil toimetaja Johanna Mängel.

Eesti autoritest on rostrumi põhikategooria võitnud Helena Tulve (2004) ning noortekategoorias on esikoha pälvinud Mari Vihmand (1996), Jüri Reinvere (2000), Ülo Krigul (2007) ja Maria Kõrvits (2016).

Tänavu rostrumil osalevaid Eesti teoseid tutvustab Klassikaraadio saade "NYYD-muusika" 16. mail kell 21.