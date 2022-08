Martin Algus esineb debüütluulekoguga "Paranemine" Tahkuna tuletornis

Martin Alguse debüütluulekogu eesmärk oli lõigata iga lugeja südamesse, pannes end nii armastama kui ka kartma – nagu ühele raskele teemale kohane.

Algus kirjeldab, et luulekogu on viie aasta jooksul valminud lugu ema kaotusest ning sellele järgnenud leinast ja leppimisest. Tema luule on tundlik ja vaoshoitud ent samas lõpuni aus.

Luuletaja usub, et päikesest põlenud kuude lõppu sobib tilk melanhoolset hingeliigutust hästi. Algusega koos astub lavale ka Teet Liiv, kes saadab luuletekste elektroonilise muusikaga.

Sissepääs üritusele on tasuta.