Ilmus Kristi Kangilaski lasteraamat "Hea tunne"

Laur lebab voodis ega suuda kuidagi magama jääda. Peas tiirlevad aina paha tuju mõtted. Nii küll uni ei tule. Ema soovitab poisil häid mõtteid mõelda ja Laur teeb proovi. Selgub, et kahte mõtet ühtaegu mõelda ei saa. Head mõtted teevad tuju jälle heaks ning rahulikud mõtted toovad ka une. See on huvitav mäng nende mõtetega. Natuke nagu võlumine.

Autor loodab, et raamat pakub tuge paljudele lastele ja nende vanematele, kes samasuguste argimuredega kimpus.

Koolibri kirjastamisel on Kangilaskilt varem ilmunud lasteraamat "Kõige õigem" (2020). Kangilaski autoriraamatud on pälvinud mitmeid tunnustusi, tema illustreeritud raamatud on valitud ka viie kauneima Eesti lasteraamatu hulka. Tema raamat "Suur rüütel" oli tänavu nomineeritud ka kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiale.

Kristi Kangilaski on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia graafika eriala (2013) ja on Eesti kujundusgraafikute liidu liige.