Kultuuriklubis Salong esineb šoti luuletaja Penny Boxall

Penny Boxalli debüütkogu "Ship of the Line" pälvis 2016. aastal Edwin Morgani luuleauhinna. Tema järgmine kogu pealkirjaga "Who Goes There?" Ilmus 2018. aastal ning kolmas, "In Praise of Hands", 2020. aastal.

Boxall on lõpetanud Norwichis asuva East Anglia University loovkirjutamise erialal ning töötanud kümne aasta jooksul mitmes muuseumis, sealhulgas William Wordsworthi majamuuseumis ning The Laurence Sterne Trusti hallatavas Shandy Hallis. Ta õpetanud loovkirjutamist magistritasemel Oxford Brookes'i ülikoolis ning olnud külalisteadur Oxfordi Merton College'is.