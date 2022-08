Endla teater remondib fassaadi ja parandab ruumide ventilatsiooni

Fassaadi uuendatakse 210 000 euro eest, millest pool tuli kultuuriministeeriumilt ja pool Pärnu linnalt.

Lisaks tehti ventilatsioonitöid. Teatrijuht Roland Leesmenti sõnul oligi kriisiabiprogrammist saadud 125 000 eurot mõeldud selleks, et saalides ja tööruumides oleks õhk võimalikult värske, õhuvahetus hea ja teatrikülastused turvalisemad.

Selle raha eest vahetati välja ventilatsiooniagregaatide mootorid, mis on nüüd paremini juhitavad ja energiasäästlikud.

"See on tõesti üle hulga aja, sest viimane kiht sellele majale sai peale 2001. aastal, 21 aastat tagasi. Maja muutus juba väga lapiliseks. Ma ei tea, kui palju linnarahvas ja külalised seda märkasid, aga meile endale käis see juba väga-väga hinge pihta. Ja nüüd lõpuks on käes see rõõmuaeg, kus me saame selle fassaadi jälle värskeks, ilusaks," rääkis Leesment.

"Aga see töö jätkub veel järgmisel aastal, see summa katab kaks kolmandikku sellest fassaaditööst. /.../Graafikujärgselt peaks olema tellingud maas ja esimene pool tulemusest näha juba 27. augustil, kui alustame publiku vastuvõtmist etendusega "Kummitused"," rääkis ta.