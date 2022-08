Sügisel jõuab Endla teatri lavale neli uut lavastust

Hooaja esimeseks uuslavastuseks on draama-komöödia "Üksik", mis esietendub Küünis 9. septembril. "Üksiku", peategelased on kaks naist: noor arhitekt Juulia ja endine silmaarst Hilpi. Nad sõidavad vaatama üksikut saart Läänemeres, kuhu Hilpi soovib ehitada oma unistuste maja. Tagasiteele asudes selgub, et paadimootor ei käivitu ja nad ei pääse enam saarelt minema. Lavastaja Enn Keerd, osades Lii Tedre, Kati Ong ja Sander Rebane.

Suures saalis esietendub 20. oktoobril Ingomar Vihmari lavastatud inglise komöödia "Norman Vallutaja". See on lugu lüüasaamistest, muheda maski taha peitunud üksindusest ja ühe vabameelse Normani-nimelise meesterahva suhtesädemeid tekitavatest tegemistest. Lavastuses mängivad Fatme Helge Leevald, Kleer Maibaum, Karin Tammaru, Jan Uuspõld, Priit Loog ja Nils Mattias Steinberg.

Novembris jõuab Küüni lavale komöödia "Linda Vista", mille lavastaja ja kunstnik on Andres Noormets. See on lugu keskeakriisis mehest Rattas, kelle abielu on lbi saanud ning töö ei motiveeri. Lavastuses mängivad Ago Anderson, Meelis Rämmeld, Märt Avandi, Liis Karpov, Jane Napp, Carita Vaikjärv ja Kadri Rämmeld.

Noortele teatrisõprade jaoks jõuab detsembris lavale Uno Leiese lugudel põhinev lastelavastus "Tipp ja Täpp", mille lavastajaks on Kaili Viidas. Lõbusad tegelased Tipp ja Täpp, kes nuputavad alailma uusi põnevaid asju välja, on tänaseks tuttavad mitme põlvkonna lastele. Lavastuses mängivad Kati Ong, Tambet Seling, Ireen Kennik, Karl-Andreas Kalmet, Ott Raidmets ja Sten Karpov.