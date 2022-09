Galerii: Endlas algasid lavastuse "Linda Vista" proovid

Tracy Lettsi kirjutatud "Linda Vista" on lugu keskeakriisis mehest Rattast (Ago Anderson), kelle abielu on läbi ja töö mõttetu. Talle ei meeldi väga paljud asjad ja paljud neist asjadest on sellised, mis teistele inimestele meeldivad. Võib isegi tunduda, et Ratta parimad aastad on seljataga.

Eksnaise garaažist oma korterisse kolimisega algab Ratta enese taasleidmisteekond. Üsna ruttu saab selgeks, et katse lepitada mees, kelleks oled saanud, mehega, kes sa tahad olla, on keeruline ja samas ka naljakas.

"Linda Vista" kunstnik ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets. Lavale astuvad Ago Anderson, Meelis Rämmeld, Märt Avandi, Liis Karpov, Jane Napp, Carita Vaikjärv ja Kadri Rämmeld. Tõlkija Triin Sinissaar, kostüümikunstnik Maarja Viiding, valguskunstnik Karmen Tellisaar ning videokujundajad Argo Valdmaa ja Andres Noormets.