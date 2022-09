Enn Keerd: "Üksik" on teatraliseeritud uurimus inimestest äärmuslikus olukorras

Äärmuslikku olukorda satuvad kaks naist: noor arhitekt ja vanem naine, kes soovib endale üksikule saarele unistuste maja ehitada. Nad on paadiga kohale sõitnud, aga tagasi enam ei saa, sest paadimootor ei käivitu. Siin põrkuvad naiste erinevad vaated ja eluhinnangud, teineteisele armu ei anta ja milleski kokkuleppele ei saada.

"See väike teatraliseeritud uurimus sellest, kuidas inimesed käituvad äärmuslikus situatsioonis, mida see iseenesest on: nad on sattunud üksikule saarele, minema siit ei saa, tehnika on alt vedanud," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja Enn Keerd.

"Oleks ju täiesti elementaarne ja loogiline, et nad iga hinna eest otsiksid võimalust koostööks. Aga kuna nende elunägemus ja elukogemus on nii erinev ja vastuoluline, siis see asi lihtsalt ei toimi."

Kati Ongi mängitav Juulia oma põhimõtetest kõrvale ei kaldu.

"See on üks arhitekt, kes ilmselt pole veel väga hästi hakkama saanud oma tööga, sest lapsed ja kõik muu asi on vahele tulnud. Üks väga põhimõttekindel inimene, kes ei taha minna kaasa nende tänapäevaste kiirete lihtsate ja odavate meetoditega," selgitas Ongi.

Lavastaja hinnangul on kõigele vaatamata tegemist näitemänguga, mis on kohati väga naljakas.