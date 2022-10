Jan Uuspõld uuest lavastusest: ma olen elanud täiel rinnal

Norman on kohutavate maneeride ja ettearvamatu käitumisega ning tema terava keele eest ei pääse keegi. Samas on tal ka seletamatu mõju naistele.

Uuspõllu sõnul mainis ta ühes intervjuus, et Norman Vallutaja võiks olla roll, mida ta hea meelega mängiks ning lavastaja Ingomar Vihmar juhtus intervjuud nägema ja tegigi näitlejale pakkumise.

Uuspõld rääkis ka, et isegi kui see roll näib olevat talle kirjutatud, pidi ta sinna endast palju juurde panema. "Mida rohkem enda minevikusleppi saad siia panna, seda paremini see mõjub," arvas ta. "Ma olen elanud täiel rinnal. Oli küll, mida võtta."

Vihmari nõustus, et rasketel aegadel tahavad inimesed komöödiaid vaadata - siis lähevad mured meelest, kuid ta lisas, et komöödiad meeldivad publikule ka kergetel aegadel. Siiski pole ta ise komöödiaid kuigi palju lavastanud.

"See on Inglise komöödia. Tegelikult on see päris kurb ja dramaatiline, aga kokkuvõttes, ma loodan, et vaadata on naljakas. Dramaatiline on see nendele tegelastele, kes peavad lavastuses hakkama saama oma suhetega," rääkis Vihmar.