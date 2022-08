Station Narva avalikustas peaesinejad

Ukraina elektrofolgi kollektiivi Onuka alustalad on produtsent Eugene Filatov ning laulja-laulukirjutaja, bändi nägu Nata Zhyzhchenko. Nende nimi ("onuka" tähendab ukraina keeles "lapselast") teeb kummarduse Nata vanaisale, pärimuspillide meistrile, kelle loodud instrument sopilka kõlab paljudes Onuka lugudes. Bändi värskeim album "Kolir" ilmus möödunud aastal ning tänavu veebruaris andis bänd koos Eugene'i projektiga The Maneken välja kontseptalbumi "Ukrainian Constructivism".

1993. aastast tegutsenud Londoni trio Red Snapper on tuntud oma elektroakustika ning tumeda funki, hiphopi, dub'i, psühhedeelse surfi ja afro-jazz'i sulami poolest. Red Snapperi plaate on välja andnud plaadifirma Warp, nad on tuuritanud koos Massive Attacki, The Prodigy ja De La Souliga ning remiksinud Trouble Funki, Garbage'i ja Edwyn Collinsi lugusid. Narvas esitab bänd läbilõiget oma kolme aastakümne loomingust ning tänavu mais ilmunud kaheksanda stuudioalbumi "Everybody Is Somebody" paladest.

1982. aastast muusiku ja helilooja Heini Vaikmaa juhtimisel tegutsenud Mahavok tuleb Narva algkoosseisu tuumikuga, esitades lugusid nii Vaikmaa värskelt duubelplaadilt "Ajarada" kui ka bändi hittlaule ja instrumentaalpalasid. Solistina astub üles Heini tütar Anet Vaikmaa.

Piirilinna jõuab ka Eesti hiphopi supergrupp A-Rühm. Cool D, Genka, Kozy ja DJ Critikal on käinud stuudios uusi lugusid tegemas ning nende Sony Music Baltics alt tänavu ilmuva plaadi äsja avalikustatud esiksingel "Üks veel" räägib hiphopi juurtele viidates sellest, et "hea pidu ja oleng ei taha kunagi lõppeda".

Nii reedel kui ka laupäeval järgnevad kontserdiprogrammile peod jõeäärses muusikaklubis Ro-Ro.

Kreenholmi kvartalis ja Gerassimovi pargis toimuvad ka päevased tasuta üritused linnalava kontsertidest eakate tantsupeoni ning kunstiresidentuuri suveprojektide esitlused. Samuti kutsub festival seiklema Kulgu piirkonna paadigaraažides ehk nn Narva Veneetsias ning osa saama narvapärasest hommikusöögist ja BAZAR aruteludest. Reedel, 9. septembril toimub traditsiooniline loomemajanduse ettevõtluspäev.

PROGRAMMI ÜLEVAADE

Neljapäev, 8. september

16:00 Festivali avamine

17:00 BAZAR arutelu

(Kreenholmi kvartal, Joala 18/20)

Reede. 9. september

Ettevõtluspäev

Muusikaprogramm

Välilava

18.00–20.00 DJ

20.00–21.00 Red Snapper (UK)

22.30–23.30 A-Rühm (EE)

Juhtkonnahoone lava (Joala 20)

19.00–01.00

NART-i lava (Joala 18)

19.00–22.00

Art Club Ro-Ro (Jõe 3)

00.00–04.00 DJd

Laupäev, 10. september

12.00–18.00

Tasuta linnalavakontserdid üle linna

15.00–19.00

Eakate tantsupidu

Muusikaprogramm

Välilava

18.00–20.00 DJ

20.00–21.00 Mahavok (EE)

22.00–23.30 Onuka (UA)

Juhtkonnahoone lava (Joala 20)

19.00–01.00

NART-i lava (Joala 18)

19.00–22.00

Art Club Ro-Ro (Jõe 3)

00.00–04.00 DJ-d

Pühapäev, 11. september

11.00–12.00

Narvapärane hommikusöök

VitaTiimi keskus (Tuleviku 7)

Festivali kogu programm kuulutatakse välja augusti jooksul.