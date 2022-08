Sügisjazz toob Eestisse kitarrist Peter Bernsteini

20. septembrist 30. oktoobrini toimuv Sügisjazz toob Eestisse jazz-kitarristi Peter Bernsteini kvarteti, Ukraina ansambli Pokaz Trio, rahvusvahelise trio The Dynamite Vikings ning trummar Kaspar Kalluste muusikalise projekti.

Sügisjazzi avab jazz'i-klubis Philly Joe's Eesti, Taani ja Rootsi trio The Dynamite Vikings, kus mängivad Jaak Sooäär, Thommy Andersson ning Karsten Mathiesen. Kontserdile järgneb Philly Joe's traditsiooniline teisipäevane jämm, mille majabändi moodustavad Eesti jazziauhindade laureaadid — aasta džässmuusik Kirke Karja, noor džässitalent Anett Tamm ning aasta džässihelilooja Peedu Kass. Artiste saadab trummidel Martin Petermann.

Ukrainast pärit Pokaz Trio ühendab oma muusikas jazz'i, klassika ja rahvamuusika elektrooniliste väljendusvahenditega. Ukraina sõja päevil annab ansambel kontserte mitmel pool Euroopas, levitades Ukraina rahva vabadusvõitluse sõnumit.

Ameerika jazz-kitarrist Peter Bernstein on välja andnud rohkem kui veerandsada albumit. Oma viimase albumi "Comes Next" turneel Euroopas musitseerivad Brenseiniga Grammy võitnud pianist Sullivan Fortner, bassist Doug Weiss ning trummar Roberto Gatto.

Sügisjazzi lõpetab trummar Kaspar Kalluste, kes on aastaid tegutsenud helilooja ja produtsendina. Sügisjazzil toob muusik kuulajate ette uue kava, segustades jazz'i elektroonikaga. Kallustega on laval Tarvi Kull, Joel Remmel, Marti Tärn ning Heikko Remmel.