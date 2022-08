Tallinnas esineb Grammyle nomineeritud Nate Wood

Oma uues sooloprojektis mängib Grammy auhinnale esitatud muusik korraga nii analoogsüntesaatorit, trummi kui ka basskitarri ja samuti laulab.

2018. aasta suvel ilmus projekti "fOUR" esimene täispikk album "X.it" ning 2019. aasta jaanuaris järgnes sellele esinemine NPR Musicu korraldatud videosarjas "Tiny Desk Concert". "fOURi" jätkuplaat ilmub käesoleval aastal ning iga Woodi lugu salvestatakse esimese katsega, ilma üledubleerimise ja eelsalvestatud põhjadeta.

Nate Wood on Grammy auhinnale esitatud kvinteti Kneebody asutajaliige. Lisaks sellele on ta esinenud või salvestanud näiteks Taylor Hawkins and the Coattail Ridersi, Dave Grohli, Brian May ja Roger Taylori (Queen), Chris Squire'i (Yes), Elliot Eastoni (The Cars), Chaka Khani, Wayne Krantzi, Billy Childsi, Tigran Hamasyani ja Donny McCasliniga.