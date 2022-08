Festival Kratt toob kokku ligi 200 noort interpreeti üle Eesti

10–22-aastastele muusikutele mõeldud klassikalise muusika festival Kratt toimub tänavu juba kolmandat korda ja saab alguse kolme erineva orkestri proovide ja mitmete õpitubadega, samuti lihvivad etteasteid kammeransamblid. Orkestri grupiproove juhendavad ERSO ja Tallinna Kammerorkestri interpreedid Triin Ruubel (viiul), Rain Vilu (vioola), Leho Karin (tšello), Mati Lukk (kontrabass), Mihkel Peäske (flööt), Toomas Vavilov (klarnet), Andres Kontus (tromboon) ja Heigo Rosin (löökpillid).

"Meie meeskonna ühine eesmärk on väärtustada laste ja noorte huvi klassikalise muusika vastu, innustada neid koos musitseerima ja edendada seeläbi muusikaharidust," rääkis festivali juht Siiri Siimer. "Festival annab noortele kindlust ja esinemiskogemusi ning pakub võimaluse koosmusitseerimiseks, mõttekaaslastega kohtumiseks, muusikateatri tegemiseks ja loominguliseks koosolemiseks."

Festivalinädal kulmineerub kontsertidega Estonia kontserdisaalis, kus tulevad esitusele Leonard Bernsteini "Sümfoonilised tantsud" muusikalist "West Side Story" ja Lembit Beecheri "Kalevipoeg Kalifornias", sümfooniaorkestrit dirigeerib Olari Elts. Kammerorkester Andres Kaljuste dirigeerimisel esitab Peter Warlocki Capriol Süiti. Väike orkester ja VHK teatriklassi vilistlased koos vanamuusika konsordi ja vanamuusika õpitoaga toovad Maria Petersoni lavastamisel publiku ette Siiri Siimeri ja Tauno Aintsi seatud 13. sajandi laulumängu "Aucassin ja Nicolette". Etenduse orkestrit juhendavad Susanna Biosca ja Elo Tepp.

Kuigi festivali keskmes on koosmängimine orkestris, ansamblis ja teatris, leiab programmist ka üldist kultuuritunnetust avardavad kohtumisõhtud "Kuidas kuulata klassikat", mis on suunatud kõigile huvilistele vanusest ja taustast olenemata. Sel korral on teejuhtideks Lembit Peterson, Maarja Vaino, Carl-Dag Lige, Olav Ehala ja Erkki-Sven Tüür.

Siimer sõnas, et festival sai oma nime eesti folkloorist tuntud krati järgi, kes tassib oma peremehele varandust kokku. "Kratt on väga töökas, leidlik, pühendunud ja usaldusväärne. Meie krati peremeheks on muusika, kelle jaoks kratt toob kokku uudseid ja ägedaid ideid."