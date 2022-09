Suri keraamik Leo Rohlin

Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseum meenutas Rohlinit sotsiaalmeedias ametliku järelehüüdega.

"Lahkunud on mitmekülgne keraamik ja kunstipedagoog, legendaarne Eesti keraamika tugisammas Leo Rohlin. Tema panus eriala arengusse oli hindamatu, mahukas ja erakordselt mitmekülgne. Leo Rohlin oli suurepärane keraamik ja õppejõud, EKA emeriitprofessor, kes oli läbi aastakümnete aktiivne nii disaineri, kunstniku kui eriala tehnoloogia ning ajaloo eripärasid talletanud mitme raamatu autorina," kirjutas tarbekunsti- ja disainimuuseum.

"Leo Rohlin on ka mitmetele monumentaalteoste autor. Tema kavandatud on keraamilised pannood mitmetesse hoonetesse, nende seas Tallinna Olümpiapurjespordikeskusesse (1980), mis tänaseks paraku on asjatundmatult korrastada püüdes rikutud. Tallinnas Mustamäel endise Majandusjuhtide Instituudi väliseinale kavandatud pannoo eest pälvis Rohlin 1979. aastal Kristjan Raua nimelise preemia. See teos on tänaseks demonteeritud ja ootab oma aega uue hoone fassaadil."

Tarbekunsti- ja disainimuuseum meenutas, et Leo Rohlin oli kunstnikuna aktiivne viimase hetkeni. "Tema töid oli selgi suvel võimalik näha mitmel pool Eestis. Oma viimastes, tuhandetest väikeelementidest komponeeritud töödes tegeles Rohlin nii isiklike ja igavikulisemate teemadega kui Juhan Liivi luule lähema suhestumisega. Alles hiljuti, augusti keskel, kõneles ta oma näituse "Kui seda metsa ees ei oleks" avamisel Liivi muuseumis."

"Tema lahkumise järel tekkinud tühimik näib mõõtmatu. Jääme tänus mäletama säravat ja sooja inimest ning suurepärast kunstnikku. Tema kirest keraamika vastu sündinud mitmekülgne looming jääb meiega. Suur tänu kõige eest!

Sügav kaastunne Leo Rohlini perele ja lähedastele," lisasid nad lõpetuseks.