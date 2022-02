Leo Rohlin: mind tõmbas keraamika mitmekülgsus

Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna elutööpreemia pälvis tänavu Leo Rohlin, kes on teinud originaalloomingut, tööstuskeraamikat, õpetanud noori, arendanud erinevaid tehnikaid ning on oma teadmised põhjalikult kirja pannud. Rohlini peab oma kõige olulisemaks tööks just enda kirjutatud raamatuid.

"Peale keskkooli andsin paberid Tartu Ülikooli, tahtsin õppida kirjandust," ütles Leo Rohlin ja lisas, et kui paberid olid sees, siis läks ta Toomemäele ja hakkas mõtlema, kas ta selle kirjandusega ikka hakkama saab. "Kuskilt tuli idee, lapsepõlves ma käisin Kalju Reiteli juures, ta ütles tol ajal, et on eeldusi ka kunsti osas, mistõttu ma läksingi Tartu kunstikooli."

"Praegu tagasi vaadates pean ma enda kõige olulisemaks tööks just neid raamatuid, mis kirjutanud olen," sõnas ta ja lisas, et keraamika mitmekülgsus oli see, mis teda tõmbas. "Nüüd, mil kooli lõpetamisest saab juba üle 60 aasta, olen ma väga rahul, et selle eriala valisin."