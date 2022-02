Ehala: alates 1993. aastast on kõigil laulupidudel olnud vähemalt üks minu laul

"Mul on olemas üks foto, kus ma olen ühe-aastane, istun klaveri taga ja midagi kompan seal," meenutas Olav Ehala ja lisas, et isa märkas seda ning võttis talle koju ühe klaveriõpetaja. "Siis ma sattusin kooli, mida nüüd teatakse Georg Otsa nimelise muusikakoolina."

"Ema ja isa töötasid mõlemad mingil ajal Noorsooteatris ja siis ma sattusin teise lennuga kokku, alguses orkestrandina mingis etenduses ja siis tuli pakkumine teha ühele lastelavastusele muusika, seega ma tegelesin juba õpingute ajal teatriga," ütles ta ja lisas, et kuskil tööd välja, et ta on teinud üle 50 filmile muusika. "Teatrilavastusi on tõenäoliselt rohkem."

"Alates 1993. aasta noorte laulupeost on kõigil laulupidudel vähemalt üks minu laul olnud," sõnas Ehala.