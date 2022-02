Edith Karlson: olen üle pika aja oma töödega ka ise rahul

"Tööd on tehtud sel aastal nii palju, et kuni praeguse hetkeni pole olnud ühtki vaba päeva, ma loodan, et homsest äkki saab paar vaba päeva," ütles Edith Karlson ja lisas, et samas on ta üle pika aja ise asjadega rahul. "Seda juhtub väga harva."

Näituse "Süütuse tagasituleku" puhul rõhutas Karlson, et see valmis koostöös Eero Epneriga. "Ta on seal küll kui kuraator, aga tema nime nimetades on kohe selge, et seal tuleb juurde ka dramaturgiline külg," ütles ta ja lisas, et näitust asus ta arendama korruste kaupa. "Alustasin esimeselt korruselt ja siis ronisin kuni lõpuni välja."