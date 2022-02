Gunnar Kuura: iluuisutamine on muutunud väga tugevaks spordialaks

"1979. aastal läksin ma Dünamosse aerutamise vanemtreeneriks ja seal oli kohustus organiseerida iluuisutamises mingisuguseid üritusi," meenutas Gunnar Kuura ja lisas, et alates 1984. aastast oli ta spordikomitee riiklik treener. "1991. aastast olin olümpiareservi laste spordikooli direktor, vahepeal olin ka valitud uisuliidu presidendiks, pärast seda alates 2000. kuni 2020. aastani olin uisuliidu peasekretär."

"Rõõmu tunnen sellest, et iluuisutamine on muutunud väga tugevaks spordialaks, me oleme rahvusvahelises uisuliidus saavutanud väikeriigi kohta väga hea renomee ja meil on õnnestunud läbi viia tiitlivõistlusi," sõnas ta ja lisas, et asjad muutuvad järjest paremaks. "Meie treenerite tase on küllalt kõrge, ma loodan isegi paremini tulemusi kui praegusel momendil on."

"Selleks, et saada suuri tiitlivõistlusi ühte riiki, peab olema natukene lobby-tööd, peavad olema rahvusvahelise organisatsiooniga head suhted, peab olema oma ala, mida demonstreerida ja peavad olema ka sportlased, kes küünivad ka olümpiatasandile," ütles Kuura.