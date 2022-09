Raadioteatri saatesarja "Sõna on laval" uue hooaja avab Tartu Uue Teatri "Serafima + Bogdan"

Saates meenutab Loog nii miilitsavoliniku Raimond Uusküla rolli kui ka lavastuse sündi, samuti esitab ta lavastuses kõlanud miilitsavoliniku monolooge. Heliarhiivist ütleb sõna sekka kirjanik Vahur Afanasjev (1979–2021), kes lahkus enne lavastuse esietendumist.

Vahur Afanasjevi saagaliku romaani "Serafima ja Bogdan" dramatiseeris ja lavastas Ivar Põllu, pälvides selle eest 2022. aastal teatriliidu lavastajaauhinna. Priit Loog nomineeriti Raimond Uusküla rolli eest parima meespeaosatäitja kategoorias.

Afanasjev on Uusküla tegelase kohta öelnud, et ta soovis eesti kirjandusse tuua negatiivse eestlase. "Raimond oli mulle väga huvitav, tal on ka omad motivatsioonid, miks ta on nii halb," märkis kirjanik.

Saate autor on Pille-Riin Purje ning helirežissöör Külliki Valdma. "Sõna on laval" kõlab 24. septembril kell 19.05 Vikerraadios ja 25. septembril kell 15.05 Klassikaraadios.