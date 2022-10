Mingo Rajandi Trio Maagi debüütalbumist: maailmavalu siit eriti ei leia

Trio Maag on jõudnud oma esimese albumini "Charla", mis eesti keeles tähendab jutuajamist. Bändiliikme Mingo Rajandi sõnul uuelt plaadilt eriti maailmavalu ei leia.

Seitse aastat tagasi asutatud Trio Maagis musitseerivad kolm sõpra ja džässitaustaga muusikut: helilooja ja kontrabassimängija Mingo Rajandi, kitarrist Marek Talts ning bandooniumi mängija Kaspar Uljas. Kaks aastat tagasi algas nende koostöö hispaania laulja Isabel Bermehoga, kellele on pühendatud suur osa plaadi üheksast palast.

"Peaaegu kogu asi on meie enda looming, me kõik oleme siia lugusid kirjutanud. Enamus neist on hispanofoonse maailma suurte poeetide tekstidele," kirjeldas Rajandi, kelle sõnul räägivad plaadil kõlavad lood armastusest, meeletust kirest ja elujanust. "Mingisugust maailmavalu siit eriti ei leia," lisas ta.

Plaati esitletakse kolme kontserdiga Kuremaal, Mõnistes ja Tallinnas.