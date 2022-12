ERR.ee video: "Viis laulu" jätkus Kaisa Kuslapuu kontserdiga

Kaisa Kuslapuu on mitmekülgne muusik ja luuletaja, kelle käekirja ja mõttemaailma on mõjutanud nii klassikaline, džäss- kui pärimusmuusika. Ta kirjutab ja esitab oma laule ansamblis Lonitseera, töötab organisti ja pilliõpetaja ning kannab 2019. aasta Tartu linna noore kultuurikandja tiitlit.

Võru muusikakoolis klaverit ja torupilli õppinud Kaisat tabas varakult pärimusmuusika pisik ning eriliseks lemmikuks said suvised rahvapillilaagrid. Just seal võlus Kaisat ansamblimäng, mis on siiani tema lemmikuks suhtlemise vormiks.

Sellest hoolimata on Kaisa Kuslapuu andnud välja kaks sooloplaati: karmoškapaladega "Nupud" ning sel sügisel ilmunud lühialbum "Heinast hobu". Viimase kohta ütles Kaisa, et tahab klaverit kodumaise pärimusmuusika maastikul rohkem pilti tuua. Pikemalt rääkis ta plaadist Klassikaraadio saates "Delta".

Helirežissöör on Ats Treimaa, saate toimetab Marge-Ly Rookäär.