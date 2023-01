Selgusid konkursi Noor Pärimusbänd 2023 osalejad

Nooremast vanuserühmast pääsesid edasi Sindi Muusikakoolist alguse saanud pärimusbänd Tsäuk, Heino Elleri nimelisest Muusikakoolist Nova Lyre, möödunud aastal noorima artistina Viljandi pärimusmuusika festivalil debüüdi teinud ansambel Triuka ning Laste ETNO Ringreisi jaoks kokku kutsutud koosseis Päriffect.

Vanemas vanuserühmas jätkavad konkursil TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast välja kasvanud duo Lämmi Üü, keelpillikvartett Küttepuud, sügisesest Eesti ETNO Ringreisist võrsunud ansambel Säge ja äsja debüütalbumi avaldanud pärimusbänd Ehale.

Mentor Lee Tauli sõnul on juhendajate töö ja eeskujude tegevus vilja kandnud ning noorte seas on pärimusmuusika vastu tugev huvi. "Konkursile pääsenud koosseisude hulgas on ansambleid, kes on helikeele loomisel valinud traditsioonitundlikuma lähenemise, kuid ka neid, kes segavad eesti rahvamuusika sekka maitsekalt värve jazzist ja muude rahvaste pärimusest. Võistlus saab olema tuline, sest lisaks bändide endi tehtud tööle, saame põnevusega näha, kas ja kuidas õnnestub mentorprogrammi toel bändide tegevus tõsta uuele tasemele," märkis Taul.

Noor Pärimusbänd 2023 toetab noori bände neli kuud vältava mentorprogrammiga, mille kestel antakse noortele võimalus õppida ansamblitöö tagamaid oma ala professionaalidelt.

Esimene bändilaager toimub 21. kuni 22. jaanuarini Eesti Pärimusmuusika Keskuses ning Noor Pärimusbänd 2023 võitja nooremas ja vanemas vanusegrupis selgitatakse välja 5. mail toimuval lõppkontserdil Viljandi Pärimusmuusika Aidas.