Pärimusbänd Ehale avaldas singli "Isa luige lugu"

Poolteist aastat tegutsenud pärimusbänd Ehale avaldas uue singli "Isa luige lugu". Eelmisel aastal Viljandi pärimusmuusika festivalil debüteerinud koosseisu sõnul on uues loos varasemast rohkem muusikalisi katsetusi.

Uue loo originaalmeloodia on salvestatud 1936. aastal Tori kihelkonnas, kus seda mängisid viiuldajad Mihkel Toom ja Mart Jantson. Arhiivimaterjalile on koosseis lisanud eri meloodia- ja rütmikatsetusi. "Varem pole me oma muusikas nii palju eksperimenteerinud," rääkis bändi viiuldaja Hellika Otsar. Näiteks kuuleb loos kobarakorde ja 5/8 taktimõõtu.

Ehale on 2022. aastal Eesti Pärimusmuusika Keskuse ajendil kokku tulnud koosseis. Oma loomingus kompavad noored muusikud nii iseenda võimete kui ka žanrite piire, kus traditsiooniline tantsumuusika segatakse uute ideede ja omapärase tunnetusega ning vana mängitakse uues võtmes.

Ansambli koosseisu kuuluvad Aet Kubits (klarnet, vokaal), Mathias Lantin (kitarr, vokaal), Hellika Otsar (viiul, vokaal), Mia Matilda Tammekun (viiul, vokaal) ning nende repertuaar ulatub kaugemale eesti pärimusmuusikast ja omaloomingust, hõlmates ka meloodiaid maailmamuusikast. Liikmete tugev taust Etno rahvusvahelistes muusikalaagrites on toonud nende helikeelde mitmekesisuse.

Ehale debüütkontsert toimus 2022. aasta suvel Viljandi pärimusmuusika festivalil. Lisaks on ansambel esinenud Tallinn Music Weekil ning andnud kontserte üle Eesti. Varasemalt on Ehale andnud välja ka lühialbumi "Üheks".