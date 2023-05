Viljandi pärimusmuusika festivali põhiprogramm toob publikuni üle 50 esineja

30. korda toimuva Viljandi pärismusmuusika festivali põhiprogrammi raames astub lavale 11 välismaa artisti, mõned Eesti ja välismaa ühendkoosseisud ning 36 Eesti esinejat. Lisandunud on ka mitu uut esinemispaika.

"Tänavu on meil võimalus näha väga kihvte välisesinejad nagu näiteks Le Diable à Cinq Kanadast, Djely Tapa Malist, El Khat Iisraelist ning müriaadi Eesti tegijaid. Tähelepanuväärne on seegi, et eksklusiivse tagasituleku teevad varasemad publikulemmikud Vägilased ja Paabel," ütles festivali programmijuht Tarmo Noormaa.

Lisaks tuntud tegijatele on programmis koha leidnud uued tulijad nagu Vabariigi Pillimees Kert Krüsban, EHALE, Lõõtsanøøbid, Fylgja. "Eriliselt võib välja tuua juubeliks kokku pandud kontserti Folk 30 ja Pärt Uusbergi "Regiväli" esitlust baptistikoguduses," lisas programmijuht.

"Üle mitme aastakümne oleme otsustanud põhiprogrammi tarvis kasutusele võtta Viljandi lauluväljaku ehk koha, kus 15. mail 1993. aastal meie festivali lugu algas. Lauluväljak ei asenda ühtegi varasemat kontserdipaika, vaid lisandub senistele," selgitas festivali juht Ando Kiviberg.

Eesti esinejate kõrval astuvad pärimuspeol rohkem kui 70 kontserdiga üles artistid Gruusiast, Iiri- ja Inglismaalt, Iisraelist, Kanadast, Kreekast, Lätist, Malist, Poolast, Rootsist, Slovakkiast, Soomest, Taanist, Tiibetist ja Ungarist.

30. Viljandi pärimusmuusika festival toimub 27. kuni 30. juulini.