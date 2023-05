Noore pärimusbändi konkursi võitsid ansambel Triuka ja keelpillikvartett Lõõm

Reedel, 5. mail olid žürii ja publiku ees kaheksa parimat pärimusbändi kahes vanuseastmes. Pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa kiitis pärimusmuusikute järelkasvu, kuid lisas, et selleks, et pärimusbände oleks, tuleb ka tublisti tööd teha.

"Ma olen kindel, et neid muusikuid näeb edaspidi erinevatel pärimusmuusika- ja muusikasündmustel üle Eesti," sõnas Noormaa.

Noortemate gurpis teenis suurima aplausi ansambel Nova Lyre Heino Elleri muusikakoolist, kes üllatas eheda setokeelse lauluga.

"Me võtame hästi palju inspiratsiooni arhiivisalvestustest ja ka iseenda kogemustest, kuna meil on juured endal ka Võromaalt ja Setomaalt," tutvustas ansambli Nova Lyre muusik Leele Jürjen (tšello, klaver, vokaal).

"See on vist üks kõige suurem ülesastumine, mis meil siiamaani olnud on. Olime väga elevil, tegime väga palju tööd. Oleme väga uhked," ütles Nova Lyre liige Viktoria Misnik (lõõtspill, vokaal).

Nova Lyre kolmas liige Liina-Mai Põldsepp (viiul, hiiu kannel, vokaal) sõnas, et ansambel otsib veel oma stiili, kuid on päris lähedal selle leidmisele.

"Ma olen klassikalisema ja nüüdismuusika taustaga, kuid juba teismeeas käisin Viljandi Folgil, kuulasin hästi palju pärimusmuusikat, ja mulle väga meeldis see tunne, see Viljandi vibe, nagu öeldakse. Tundus loogiline, et ma tulen siia õppima," rääkis Triin Orgmets ansamblist Lämmi Üü (kromaatiline kannel, vokaal).

Vanusegruppide võitjad saavad võimaluse üles astuda Viljandi pärimusmuusika festivalil, mis tähistab suvel 30. sünnipäeva.