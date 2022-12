Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas esimesed välisesinejad. Esimestena on festivali publiku ette astumise kinnitanud ansamblid FlookIirimaalt ja Le Diable à Cinq Kanadast Quebeci provintsist.

Flook on Viljandi pärimusmuusika festivalil esinenud ka varem, 2008. aastal. Seejärel tegi ansambel pika esinemispausi, mil bändi liikmed käisid igaüks oma teed. Nüüd on Flook tagasi areenil. 2019. aastal andsid nad pärast 14-aastast salvestuspausi välja oma värskeima albumi "Ancora".

"Nad on läbi ajaloo üks mõjukamaid keldi bände, kes on meie festivalil käinud. Nende ehe ja hoogne muusika sobib meie juubelifestivali teemaga hästi kokku ja kuna nad on jälle kokku tulnud, otsustasime Flooki uuesti kutsuda," selgitas Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuht Tarmo Noormaa.

"Mäletan, et pärast 2008. aasta kontserti olid paljud Eesti muusikud nende pilli- ja eriti flöödimängust vaimustuses ning nende pillikäsitluse mõjusid saime ka järgnevatel aastatel Eesti artistide muusikas kuulda."

Teine festivalil ülesastumise kinnitanud ansambel, Le Diable à Cinq, tuleb Kanadast, prantsuse keelt kõnelevast piirkonnast Quebecist. Bänd on prantsuse keele ja Quebeci kultuuri tulihingeline kaitsja ning nad on noppinud mitmeid muusikaauhindu.

"Nad on hästi head publikuga suhtlejad, kes mängivad Quebeci tantsumuusikat. See on hästi hoogne, tõeline peobänd, eriti sobilik meie juubeliaasta kavva," kinnitas programmijuht.

XXX Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Kõlagu!". mJuubelifestival on pühendatud päikeselisele pidutsemisele, peokommetele ja helgele tulevikulootusele. XXX Viljandi pärimusmuusika festival toimub 27.–30. juulil 2023.