Segakoor Vox Populi annab Tallinnas kontserdi dirigent Janne Fridolini juhatamisel

Segakoor Vox Populi annab 10. jaanuaril Tallinnas Rootsi-Mihkli kirikus Janne Fridolini juhatamisel kontserdi, mis on inspireeritud valgusest ja valgustatusest.

"On hea meel tuua publikuni koor, kes eelmise aasta Eesti Kammerkooride konkursil esimese koha saavutas," rääkis kontserdi korraldaja ja PLMF-i kunstiline juht Pille Lill. "Vox Populi pälvis samal konkursil ka PLMF-i preemia."

"Oleme tänulikud, et saame olla osa Hingemuusika kontserdisarjast ja tuua publiku ette kava, mis on saanud inspiratsiooni valgusest ja valgustatusest. Nii kuulebki teoseid, mis on pühendatud sisemisele valgusele ning ka inimlikule soojusele," sõnas Vox Populi dirigent Janne Fridolin.

Segakoor Vox Populi koosneb keskmiselt 35 lauljast, kes tegutsevad igapäevaelus väga erinevatel elualadel. Laulmine on kooriliikmete kirg ja hobi. Mitmed lauljad osalevad koori tegevuses juba alates selle loomisest 2006. aastast. Vox Populi on Eesti koorimaastikul kõige enam tuntust kogunud koorilavastuste esitamisega, kus lauldakse eesti folklooril baseeruvat koorimuusikat, eelkõige helilooja Veljo Tormise loomingut.

Vox Populi dirigent Janne Fridolin on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Koolimuusika Instituudi 2003. aastal ning kooridirigeerimise eriala cum laude 2009. aastal. 2020. aastal pärjati Janne Fridolin Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali koorimuusika aastapreemiaga, 2022. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga ning XVI Eesti Kammerkooride Festivalil parima dirigendi preemiaga.

Tasuta sissepääsuga Hingemuusika kontserdid Rootsi-Mihkli kirikus toimuvad alates aastast 2013 iga kuu teisel teisipäeval algusega kell 15. 10. jaanuari kontserdil astuvad lavale ka bass-bariton Andreas Väljamäe, oboemängija Riivo Kallasmaa ja orelimängija Ulla Krigul. Kavas kõlavad Bach, Lauridsen, Uusberg jt.