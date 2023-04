Maria Peterson: "Klaasist loomaaed" on lugu, mis jääb kummitama

Näidendi minategelane on kunstnikuhingega Tom, kes oli pärast seda, kui isa pere maha jättis, oma võimuka ema ja allaheitliku õe Laura ainus ülalpidaja. Ühel päeval saab tal mõõt täis ja ta jätab naised saatuse hooleks.

"Selline klassikaline materjal, mis puudutab üldinimlikke teemasid, kuidas pere keskel selle armastusega hakkama saada, mida teinekord võib olla liiga palju ja mingil hetkel liiga vähe," rääkis Tomi osatäitja Mirko Rajas. "Need teemad on meie teatri jaoks olulised, mida lahata, jagada ja koos lahti mängida."

Lavastaja Maria Peterson ütles, et puutus näidendiga esimest korda kokku teatrikoolis õppides.

"See ongi selline lugu, mis jääb kummitama ja eelkõige läbi Laura ja Tomi tegelase. Ma mäletan, kui ma seda noorena lugesin, siis tundus mulle, et see ema-tegelane on päris karm tüüp. Aga olles nüüd ise selles vanuses, oli mul väga suur huvi seda uuesti lavastada just selle pilguga, kuidas seda ema mõista."

Ema-rollis on külalisena Liina Olmaru, õde Laurat ja tema suurt armastust Jimi kehastavad esimest hooaega Noorsooteatri truppi kuuluvad Maria Ehrenberg ja Hardi Möller. Lavastuse on kujundanud Lilja Blumenfeld.