Motor Tension Ensemble andis välja uue albumi "Solvangud"

Värskele albumile on koondatud kuus uut lugu, kauamängiv ilmub vaid kasseti kujul. Albumi lüürika kirjutas Kaido Kirikmäe, mix'i ja master'i tegi Kaido Kirikmäe. Materjal on salvestatud 2023. aastal aprillis-mais Viljandis.

Motor Tension Ensembel on kokku avaldanud kolm albumit: "We Are All Prisoners" (2017), "Maskid" (2020) ja "Solvangud" (2023).

Kuula lugu "Artist":