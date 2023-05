Karolin Jürise: noored teevad tihti asju selleks, et oma vanemaid õnnelikuks teha

Lavastuses keskmes on keskkooli lõpetav Paula, kes võtab oma sünnipäeval vastu otsuse lubada endale ülikooli mineku asemel üks vaheaasta. Ootamatult sünnib sellest konflikt nii parima sõbra, isa kui emaga.

Näitleja Karolin Jürise selgitas, et lavastuse tarbeks tegi selle autor Jürgen Rooste intervjuusid gümnaasiumis õppivate noortega. Samuti suhtles vanemate õpilastega ka Jürise ise.

"Nende intervjuude vastustest tuli läbivalt välja see, et noored teevad palju asju sellepärast, et nende vanemad soovivad seda ja nad tahavad oma vanemaid õnnelikuks teha," rääkis Jürise. "Nad tunnevad, et nad peavad kõiges väga head olema, sest muidu nad jäävad rongist maha, neil on kogu aeg mingi surve peal."

"Meile tundus oluline tuua see teema vaatajateni ja öelda, et tegelikult on okei, selleks, et sa ennast läbi ei põletaks, välja öelda, kuidas sa ennast tunned. Ja et kui sa vajad pausi, siis sul on õigus seda öelda," selgitas Jürise.

Lugu esitatakse foorumteatri võtmes, mis tähendab, et noor publik saab loo seisma panna, enda lahendusi pakkuda ja neid lausa lavale mängima tulla.

Üheksandas klassis õppiv Mathias Peškov sõnas, et ei ole varem seesuguse lavastusvormiga kokku puutunud. "Tõsiselt huvitav minu jaoks," märkis ta.

11. klassi õpilane Karlotte Botšuk tõdes, et ka tema ei tea, mida ta pärast keskkooli lõpetamist edasi plaanib teha, kuid tal on veel terve aasta, et sellele mõelda. Tema sõnul aitas lavastus tal mõista, et vaheaasta ei olegi halb idee. "Et ongi okei võtta vaheaasta ja natuke iseendale keskenduda," täheldas ta.