Laupäeva õhtul avab rahvale uksed üle Eesti 150 muuseumi

Laupäeva õhtul toimub muuseumiöö. Üle Eesti avab publikule oma uksed üle 150 muuseumi ja mäluasutuse. Muuseumiööks on nad kokku pannud eriprogrammi, seekordne teema on "Öös on liikumist". Muuseumid on huvilistele avatud kella 23-ni.