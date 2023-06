Eesti keeles ilmus Virginie Despentes'i teos "King Kongi teooria"

Kirjastus Salv andis välja "Vernon Subutexi" triloogia autori Virginie Despentes'i teose "King Kongi teooria", mille on tõlkinud Maria Esko.

Virginie Despentes'i "King Kongi teooria" on kirjaniku memuaarteos ning samas ka manifest, mis raputab ja provotseerib. Oma pungilikus stiilis kirjutab Despentes avameelselt nii oma skandaalsest minevikust kui ka naiste ja meeste suhetest ühiskonnas laiemalt.

Muusik ja kirjandusajakirjanik Kaisa Ling tõi välja, et on rõõmustav vaimukõrvas kuulata, kuidas tark ja vihane naine räägib ausalt, arusaadavalt ja vingerdamata asjadest, mida temagi elus ette on tulnud.

Raamatu esitlus toimub 15. juunil kell 18.00 Sveta baaris, kus "King Kongi teooria" teemadel vestlevad teose tõlkija Maria Esko ja luuletaja fs.

Maria Esko tõlkis eesti keelde ka Virginie Despentes'i triloogia "Vernon Subutex", mille andis välja kirjastus Varrak.