Laulupeo dirigendipulti astub esimest korda dirigent Markus Leppoja

Leppoja sõnul valiti peo repertuaar kollektiivselt, mõeldes lugude mitmekesisusele nii ajastu kui ka stiili kontekstis. Peamine suunis oli, et kõikide kooride kavad haakuksid "Püha on maa" teemaga. Selleks saatis peo kunstiline juht Pärt Uusberg kava koostamise algetapis dirigentidele laiali Hando Runneli teksti "Valgust". Lõpliku kavani jõuti seekord mitmeid keerdkäike pidi.

Leppoja juhatab laulupeol Olav Ehala "Kodulaulu", millega ta enda sõnul väga rahul on. "Olen Ehala muusikaga väga tihedalt kokku puutunud. Mina ja mu vanemad ning Tartu noortekoor on kindlasti suhteliselt rohkem Eestis Ehala muusikat esitanud," sõnas Leppoja.

Enne koori juurde minemist peab dirigent isekeskis loo kõlamise hoolikalt läbi käima. Kuigi noodis on väga palju kirjas, on ka palju muusikalisi nüansse, mida dirigent hiljem ise lisama peab. Laulupeol on kasutusel töölehed, kus lisatud tehnilised detailid kirjas on. "Nende puhul oligi suur vastutus, et nõuanded võiksid jääda kehtima," sõnas Leppoja.

Eelproovid läksid Leppoja sõnul hästi. "Ma kartsin et see võib osutuda väga keeruliseks, aga tegelikult leiti kontakt kooridega juba esimestes eelproovides," nentis dirigent. Kuu enne laulupidu tuleb veel mõned proovid teha. Oluline on ka korra veel saatebändiga kokku proovida.