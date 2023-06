Tantsupeolised alustasid üle Tallinna esimesi ühisproove

Vaatamata koolivaheajale olid mitmed Tallinna koolid teisipäeval siginat-saginat täis, sest hommikul saabus bussidega pealinna lugematul hulgal suuri ja väikeseid rahvatantsijaid. Ligi 500 tantsijale on järgnevateks päevadeks koduks Tallinna 21. kool.

"Minu jaoks on see uus kogemus ja ma olen väga uhke, et ma olen siiamaani jõudnud," ütles Pärnu Vaba kooli tantsija Tuule.

"Minu jaoks on ka see uus kogemus ja mulle meeldib ka siin olla, sest saab palju nalja ja palju tantsida," sõnas Tuule koolikaaslane Kelli.

"Mul on selline tunne, et tuleb etendus ja ma olen ärevil ja ma tahan tantsida ja seal midagi teha," rääkis Pärnu Vaba kooli tantsija Daniel.

"Kohe läheme väljaku peale treenima. Esimene trenn ootab ees ja see kestab umbes üheksani õhtul," ütles Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi tantsija Jasper.

"Tuleb kindlasti väsitav, aga lõpptulemus on kindlasti super," ütles tema koolivend Märten.

Proovid toimusid staadionitel ja sisehallides üle Tallinna. Kõige pisemad ehk esimese ja teise klassi õpilased alustasid Kalevi staadionil prooviga juba kell kümme hommikul.

"Ütleme nii, et täna öösel väga ei maganud. Ei tulnud und, olin kogu aeg üleval. Aga kui väljakule tuled ja lapsi näed ja esimesed korraldused annad ja näed, et nad kuulavad ja nad kõik teevad, siis praeguseks on mul süda rahul ja meel on hea," rääkis tantsupeo esimeste ja teiste klasside liigijuht Liina Eero.

"Meil on lapsed, kes on esimest korda üldse tantsupeol, kõige pisemad. Võin öelda, et kondikava on läbitud, esimene lugu tuleb juba päris hästi. Teist lugu alles harjutame. Aga see, et mina saan siin rääkida ja lapsed tantsivad, järelikult meil meeskonnas töö toimib hästi ja lastel tuleb ka kõik hästi välja juba," lisas Eero.