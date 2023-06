Video: vaata, kuidas laulu- ja tantsupeo pandinõud puhtaks saavad

OÜ Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba märkis, et kokku läheb suurpeo ajal käiku ligi pool miljonit ühikut korduvkasutatavaid nõusid.

"On välja arvutatud, et kordupakendit peaks pesema minimaalselt 20 korda selle jaoks, et see teeks tasa kogu kurjuse, mis me oleme keskkonnale põhjustanud, kui me seda üldse tootsime, pesime ja transportisime," selgitas ringmajanduse ekspert Kadi Kenk.

"Aga me ju teeme seda palju rohkem kordi. Need nõud on mõeldud sadu ja tuhandeid kordi kasutamiseks. Seega igasugune ühekordse nõu eelistamine ei ole enam mõistlik," lisas ta.