Mari Kalkun: "Sata-sata" ei kõnele ainult vihmast ja piksest

Laulja ja helilooja Mari Kalkun ütles ERR-ile antud intervjuus, et laulupeo moto "Püha on maa" on tema arvates väga sügav ja ilus mõte.

Mari Kalkun tõdes, et laulupeol olid peaaegu kõik ilmastikunähtused esindatud. "Lõi äikest ja sadas oavarrest," ütles ta ja lisas, et tema laul "Sata-sata", mida kanti ette nii laulu- kui ka tantsupeol, sündiski ühe äikesetormi ajal. "Alati sellised loodusstiihiad on väga inspireerivad, sest sa näed, et sa oled kõigest üks pisike inimene selle kõrval."

Küll aga rõhutas Kalkun, et "Sata-sata" ei kõnele ainult vihmast ja piksest. "Minu jaoks ta kõneleb hästi palju julgusest, sellisest elujulgusest ja julgusest õppida tundma iseennast, õppida tundma seda maailma, kus me elame ja julgust ka ringi reisida, võimalikult palju avardada silmaringi," ütles ta.

Laulupeo moto "Püha on maa" on Mari Kalkuni sõnul väga sügav ja ilus mõte. "Minu jaoks see tähendab hästi palju loodust ja looduse hoidmist, metsade hoidmist, aga tähendab ka oma inimeste hoidmist, sest maa ja inimesed on lahutamatu tervik."