Mari Kalkun andis välja sooloalbumi "Stoonia lood"

"Uus looming kasvas välja minu enda uudishimust naasta pärimuse vanema kihistuse juurde ja kujutleda, mida minu esivanemad oleksid maailmast mõelnud pilvelõhkujate, metalli ja terase ajastul," seletas artist.

Uue kauamängivaga sukeldub artist müütide maailma – vanad müüdid tänapäevases kontekstis. "Olen teinud teoks pikka aega küpsenud mõtte – sukelduda eesti pärimuse vanemasse kihistusse, meie esivanemate müütilisse maailmapilti ning lennutada need oma muusikaliste tõlgenduste kaudu otse tänapäeva maailma ja probleemide tulipunkti," ütles muusik.

Nii kuuleb plaadil näiteks lugu mehest, kes tahab endale meisterdada ideaalset naist, kullast ja hõbedast. Kuid kui naine sepistatud ja valmis, on naise hing niisama külm nagu kuld. Või lugu ilmapuust, mis ähvardab kasvada nii suureks, et varjaks päikese. "Need on lood, mis väärivad elama toomist ja uuesti jutustamist. Müütidega koos rullub lahti lugu inimese ja looduse vastuoludest täna, siin ja praegu," kirjeldas Kalkun.

"Veidi raske uskudagi, et pärast pikka ja ägedat protsessi koos oma vapra tiimi ja albumil kaasa löönud muusikutega ning muusikavideo võtetel nii pakases kui päikeses, saan seda loodud maailma teiega jagada. Olen uut albumit teinud üle kahe aasta ning enda jaoks avastanud täiesti uusi kõlamaailmu, lahti lasknud kindlapiirilisest laulu vormist, otsinud ning leidnud uut vabadust," sõnas artist.

Albumi pealkiri "Stoonia lood" viitab müütilise omailma loomisele sõnas ja helis. Lugude muusika autor on Kalkun ise, ent üks lugu on kirjutatud koos Norra tuubavirtuoosi Daniel Herskedaliga, kes ka albumil kaasa lööb. Külalisi on albumil teisigi, näiteks kontrabassimängija Nathan Riki Thomson (Austraalia/Soome), Tarmo Noormaa, Tanel Kadalipp ja Roland Seer. Lisaks inspiratsioonile pärimusest, on albumile jõudnud kaasaegsete eesti ja võro luuletajate tekstid.

Plaat on salvestatud Ö Stuudios ning materjali on kokkumänginud Martin Kikas ja masterdanud Kaur Kenk. Albumi kujunduse autor on Peeter Laurits.