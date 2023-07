Financial Times: Mari Kalkun võitleb võru keele ja folkmuusika eest

Honigmann kinnitas, et Mari Kalkun võitleb võru keele ja folkmuusika eest. "Albumi kõige ilusam meloodia kõlab loos "Toistmuudu", kus ta kasutab poeet Jaan Kaplinski värsse," kirjutas kriitik ja lisas, et albumil kõlab müütiline Eesti folk.

Mari Kalkuni albumi "Stoonia lood" andis välja Peter Gabrieli plaadifirma Real World Recordsi, albumi kaasprodutsent on briti muusik Sam Lee. Plaat on salvestatud Ö Stuudios ning materjali on kokkumänginud Martin Kikas ja masterdanud Kaur Kenk. Albumi kujunduse autor on Peeter Laurits.