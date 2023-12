Kalkun: pärast laulupidu olen väga ettevaatlik, kus "Sata-sata" laulda

Muusik Mari Kalkun rääkis saates "Aasta tipphetked 2023: Elamus", et "Sata-sata" lugu on otseselt vihmast ja looduse möllust inspireeritud, aga tegelikult räägib laul väga palju ka hakkamasaamisest. Pärast tänavust laulupidu on ta aga väga ettevaatlik, kus ja millal ta seda laulu laulab.

"See on laululoojale ikka väga suur tunnustus, kui sinu lugu valitakse laulu- ja tantsupeole. "Sata-sata" sündis minu kodustuudios Võrumaal," meenutas muusik Mari Kalkun, kuidas sündis laul, mis sai tänavusel noorte laulu- ja tantsupeol muusikapalaks, mille rütmis hingasid kümned tuhanded koolinoored. "Oli suvine aeg ja väljas hakkas möllama äikesetorm. Siis hakkaski see lugu minu seest lahti rulluma. Lugu on otseselt vihmast ja looduse möllust inspireeritud, aga tegelikult räägib ta väga palju ka hakkamasaamisest."

"See oli ikka täiesti uskumatu, mis tänavusel tantsupeol selle looga sündis. Kõige rohkem puudutaski see, et ka tantsuväljakult väljaspool elati sellele nii kaasa. Lapsed, kes tantsupeol seda tantsu ei tantsinud, laulsid ja elasid kaasa. Tohutu üheshingamine tekkis. Rühmad tantsisid ka koduteel seda, isegi tanklates. Nii liigutav on olnud selle laulu teekond," oli Kalkun tänulik.

"Seistes laulupeol selle loo esitamise ajal Pärt Uusbergi kõrval dirigendipuldi kõrval, rullus üle minu nagu üks tohutusuur ja võimas helilaine," meenutas Kalkun. "See on üks vägevamaid tundeid, mida üks muusik saab kogeda. Tunne, et sinu laul kerkib sinust edasi kuhugi kaugemale, järgmistesse sfääridesse. See oli erakordselt võimas tunne."

"Ma arvan, et Pärt Uusberg oli väga fantastiline juht sellele laulupeole. Ta julges olla ka tõsine," ütles Kalkun. "Mitte ilmtingimata pakkuda meelelahutust, vaid tegeleda ka sügavamate teemadega. See puudutas mind väga sellel laulupeol."

"Minu meelest tekkis just tänavusel noorte tantsu- ja laulupeol mingi väga tugev ühishingamine, mida viimasel ajal on päriselus üsna vähe tunda," ütles Kalkun. "Selliseid koosolemise hetki on meil väga-väga vaja, selleks et oleks jaksu pärast tavalise eluga edasi minna. Kooslaulmisel on tohutu vägi sees."

"Laulupeo päeva jooksul sain ma ikka päris palju selliseid naljatlevaid kommentaare, et no kas ikka oli vaja nii palju vihma sinna laulu sisse kirjutada, ja ausalt öeldes pärast seda laulupidu ma ikkagi olen väga ettevaatlik, kus ja millal ma seda laulu laulan."